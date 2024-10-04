Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция Челябинска проведет трехдневный рейд, начиная с 4 октября

Госавтоинспекция Челябинска проведет трехдневный рейд, начиная с 4 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что по 6 октября будет проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

«Проверки направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, не занимают много времени у водителей и проводятся на постоянной основе», — говорится в комментарии ведомства.

Там напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф — 30 тыс. рублей. За повторное такое нарушение будет возбуждено уголовное дело.