Госавтоинспекция Челябинска проведет трехдневный рейд, начиная с 4 октября

Сообщается, что по 6 октября будет проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
«Проверки направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, не занимают много времени у водителей и проводятся на постоянной основе», — говорится в комментарии ведомства.
Там напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф — 30 тыс. рублей. За повторное такое нарушение будет возбуждено уголовное дело.