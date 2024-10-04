Госавтоинспекция Челябинска проведет трехдневный рейд, начиная с 4 октября

Там напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф — 30 тыс. рублей. За повторное такое нарушение будет возбуждено уголовное дело.