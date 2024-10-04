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Бывший министр Александр Клебанов дал показания против ио вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Экс-глава Минтранса Башкирии дал показания на ио вице-премьера республики
Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов в суде дал показания против исполняющего обязанности вице-премьера республики Алана Марзаева. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы рассказало информационное агентство ТАСС.

Журналистам сообщили, что Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания на Марзаева о получении тем взятки в 37 миллионов рублей.

Напомним, этой весной, 7 мая, Александра Клебанова уволили с поста и задержали сотрудники силового ведомства. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Вчера он дал признательные показания.

А в начале этой недели стало известно о задержании Алана Марзаева. Следственный комитет предъявил обвинение чиновнику. Ему вменяют получение взятки в размере 37 млн рублей.

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