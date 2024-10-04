Омичей просят не трогать одинокого лебедя в парке имени 30-летия ВЛКСМ

Ранее неподалёку ещё одного лебедя нашли мёртвым.
Многие переживают, что эти птицы не могут улететь и голодают. Как вести себя в данной ситуации рассказала «Городу55» начальник отдела научно-исследовательской деятельности и функционирования уникального омского природного парка «Птичья гавань» Ирины Швидко. Она отметила, что лебеди внесены в Красную книгу Омской области, и изымать из естественной среды птиц нельзя.
«Если это дикая птица — она улетит, если прирученная — надо точно знать, что крылья у неё подрезаны», — сказала Ирина Швидко.
В управлении по охране животного мира Омской области также предупредили, что лебедей трогать не нужно. Они нередко задерживаются в регионе до ледостава, а некоторые — остаются на полыньях. Эти птицы хорошо переносят холод и могут неподвижно сидеть на протяжении долгого времени.
Кроме того не стоит подкармливать птиц — хлеб не входит в их естественный рацион. К тому же в нём есть сахар и соль: такая пища только навредит. Если же лебедь не найдёт пропитание, то он мигрирует. Отметим, что за изъятие лебедя из естественной среды обитания грозит штраф.
Ранее мы писали о том, что медведи в Большереченском зоопарке готовятся к спячке. Сейчас они проходят стадию «жирования» и уже не так активны.