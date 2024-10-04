Омичей просят не трогать одинокого лебедя в парке имени 30-летия ВЛКСМ

Кроме того не стоит подкармливать птиц — хлеб не входит в их естественный рацион. К тому же в нём есть сахар и соль: такая пища только навредит. Если же лебедь не найдёт пропитание, то он мигрирует. Отметим, что за изъятие лебедя из естественной среды обитания грозит штраф.