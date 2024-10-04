Хабаровчан в выходные приглашают посмотреть, как рождается мороженое

Министерство туризма Хабаровского края приглашает жителей и гостей региона ярко провести ближайшие выходные. Досуговые мероприятия подготовили партнеры проекта «Отдыхаем в крае». Среди них экскурсии на фабрику мороженого, в питомник хаски и Большехехцирский заповедник, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Любителям гастрономического туризма понравится экскурсия на фабрику мороженого «Sweet Dream» (6+). Туристы смогут узнать, как обычные продукты превращаются в мороженое различных сортов, и познакомятся со всеми этапами этого процесса, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края. Подробности по телефону:
Семьям с маленькими детьми должна быть интересна экскурсия в питомник хаски (0+). Гостей ждет рассказ об истории заведения и возможность пообщаться с четвероногими друзьями, а также они смогут сделать памятные фото и видео.
Подробности по телефону: 8−962−676−70−04.
Насладиться красотой осени Хабаровского края можно на экскурсии в Большехехцирский заповедник (6+). Ее участники смогут пройти по экологической тропе «Родник Дерсу». Во время прогулки сотрудник заповедника расскажет о дальневосточной флоре и фауне.
Подробности по телефону: 8−924−205−35−73.