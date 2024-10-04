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Завершилась рекультивация омской свалки в САО

Мэр Омска Сергей Шелест заявил в пятницу, 4 октября 2024 года, о завершении рекультивации закрытого полигона твердых бытовых отходов в Советском административном округе города.

Источник: SuperOmsk.ru

"В процессе рекультивации подрядчику пришлось буквально загерметизировать весь имеющий мусор. Порядка 800 тысяч кубометров твердых отходов заключили между двумя противофильтрационными экранами, чтобы не допустить их контакта с почвой. Сверху разместили плодородный грунт и засеяли газонные травы.

Сегодня на месте старой свалки — только зеленое поле. На время биологического этапа доступ на полигон будет закрыт, а на его территории организован постоянный экомониторинг", — рассказал глава города.

Отметим, что свалку ликвидировала подрядная организация ООО «БМТ-сервис» за 840 миллионов рублей.