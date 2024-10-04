Завершилась рекультивация омской свалки в САО

"В процессе рекультивации подрядчику пришлось буквально загерметизировать весь имеющий мусор. Порядка 800 тысяч кубометров твердых отходов заключили между двумя противофильтрационными экранами, чтобы не допустить их контакта с почвой. Сверху разместили плодородный грунт и засеяли газонные травы.
Сегодня на месте старой свалки — только зеленое поле. На время биологического этапа доступ на полигон будет закрыт, а на его территории организован постоянный экомониторинг", — рассказал глава города.
Отметим, что свалку ликвидировала подрядная организация ООО «БМТ-сервис» за 840 миллионов рублей.