Дожди и туман ожидаются в Беларуси в пятницу

В Бресте, Гомеле и Могилеве будет немного теплее — +13…+15°C. В этих областных центрах также установится облачная погода. В Бресте пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), В Гомеле и Могилеве тоже возможны дожди. Ветер северный 4−9 м/с, в Гомеле — неустойчивый 1−6 м/с.