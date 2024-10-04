Дожди и туман ожидаются в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с. Дневная температура воздуха может колебаться от +9°С по северо-западу до +16°С по юго-востоку страны.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске и Витебске в пятницу синоптики обещают облачную и без существенных осадков погоду. В этих городах столбик термометра поднимется до отметки +12…+14°C. Ветер северный 4−9 м/с.
В Бресте, Гомеле и Могилеве будет немного теплее — +13…+15°C. В этих областных центрах также установится облачная погода. В Бресте пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), В Гомеле и Могилеве тоже возможны дожди. Ветер северный 4−9 м/с, в Гомеле — неустойчивый 1−6 м/с.
В Гродно ожидаются схожие погодные условия: преобладание облачной погоды без существенных осадков, +11…+13°C, ветер северный 4−9 м/с.