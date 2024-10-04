Больше 42 тысяч жителей Хабаровского края обеспечили лекарствами

Больше 42 тысяч жителей Хабаровского края получили бесплатные лекарства в этом году. Препараты людям выдали по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» президентского нацпроекта «Здравоохранение». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Препараты можно получить в аптеках государственной сети Дальневосточного центра лекарственного обеспечения, которая есть во всех районах Хабаровского края. Для этого нужно обратиться к своему врачу-терапевту.
«Рецепт на такие лекарства оформляется при выписке из стационара больницы. Затем пациенту необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту для наблюдения и проведения мероприятий по обеспечению препаратами», — рассказали в правительстве Хабаровского края.
В регионе правом на бесплатное обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания обладают 106 341 человек.