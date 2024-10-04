Жизненно необходимые препараты становятся доступнее для жителей Хабаровского края

"С 1 января 2024 года в число получателей льготных лекарств внесены пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца в сочетании с мерцательной аритмией и хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка. Срок получения льготных препаратов для них не ограничен, исключение составляют лишь те, кто обеспечивается медикаментами в рамках федеральной программы. Льготное лекарственное обеспечение — один из приоритетов социальной политики правительства Хабаровского края и лично губернатора Дмитрия Демешина, который ведет системную работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья населения. Стоит отметить, что субсидии из федерального и краевого бюджетов на программу ежегодно растут, — отметили в профильном ведомстве.