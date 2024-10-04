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Жизненно необходимые препараты становятся доступнее для жителей Хабаровского края

Благодаря реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» жители Хабаровского края могут получить препараты по льготным рецептам в аптеках государственной сети Дальневосточного центра лекарственного обеспечения. Кроме того, возобновлены льготы в аптеках поликлиники Краевого диагностического центра и больницы имени профессора Сергеева.

Источник: РИА "Новости"

Об основных категориях граждан, имеющих право на предоставление лекарственных препаратов, рассказали в краевом минздраве.

"С 1 января 2024 года в число получателей льготных лекарств внесены пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца в сочетании с мерцательной аритмией и хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка. Срок получения льготных препаратов для них не ограничен, исключение составляют лишь те, кто обеспечивается медикаментами в рамках федеральной программы. Льготное лекарственное обеспечение — один из приоритетов социальной политики правительства Хабаровского края и лично губернатора Дмитрия Демешина, который ведет системную работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья населения. Стоит отметить, что субсидии из федерального и краевого бюджетов на программу ежегодно растут, — отметили в профильном ведомстве.

В рамках программы доступен 31 вид дорогостоящих препаратов, рецепт на них оформляется сразу при выписке из стационара больницы. Узнать об их наличии можно в аптеках государственной сети через официальную страницу учреждения в социальной сети ВКонтакте или обратившись на «горячую линию» по номеру телефона: 46−18−94.

медицина