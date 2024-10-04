Более 200 дворов и парков благоустроили в Приморье

В народной программе «Единой России» обозначена важность продолжения реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», при этом ключевое внимание уделяется благоустройству не только общественных пространств, но и дворовым территориям. За пять лет реализации программы в регионе создано более 600 объектов. Кроме того, преобразования происходят по краевой и федеральной программам «1000 дворов», конкурсу «Твой проект», а также в рамках ТОСов, которые создают сами жители.