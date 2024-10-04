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Более 200 дворов и парков благоустроили в Приморье

Еще более чем на 100 объектах работы в стадии завершения.

Источник: Единая Россия

Благоустройство парков, скверов, площадей завершено в Дальнереченске, Лесозаводске, Партизанске, Спасске-Дальнем, Кавалерово, Арсеньеве, а также в Красноармейском, Октябрьском, Пожарском, Шкотовском, Черниговском, Чугуевском, Хорольском, Хасанском округах, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

В общей сложности отремонтировано и построено заново 38 объектов. Параллельно приводились в порядок и дворы — на сегодня их благоустроено 190.

Сейчас подрядчики продолжают трудиться на 37 общественных пространствах и 80 придомовых территориях. На большинстве объектов оставшийся объем работ небольшой, они готовятся к сдаче.

В народной программе «Единой России» обозначена важность продолжения реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», при этом ключевое внимание уделяется благоустройству не только общественных пространств, но и дворовым территориям. За пять лет реализации программы в регионе создано более 600 объектов. Кроме того, преобразования происходят по краевой и федеральной программам «1000 дворов», конкурсу «Твой проект», а также в рамках ТОСов, которые создают сами жители.

ЖКХ