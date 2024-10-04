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Топ-5 новостей в Молдове 4 октября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 4 октября 2024 года.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

1. Политические споры возникают даже в парикмахерских Кишинева: «Готовы голосовать за кого угодно, только не за Майю Санду!».

2. Власть в Молдове лишает шанса на жизнь: У онкобольной женщины во время обыска отобрали деньги, предназначенные для лечения.

3. В Молдове царит осень, которая всем по душе: Октябрь радует теплом и солнцем, но к выходным синоптики обещают дожди.

4. В том, что в Молдове текут крыши, виноваты не только дожди: Власти думают только о себе, цены растут, жилищный фонд стареет — кровельщики нарасхват.

5. Чемпион Молдовы проиграл в историческом матче кипрскому «Пафосу»: Впереди еще пять игр Лиги Конференций и грозный испанский "Бетис.