1. Политические споры возникают даже в парикмахерских Кишинева: «Готовы голосовать за кого угодно, только не за Майю Санду!».
2. Власть в Молдове лишает шанса на жизнь: У онкобольной женщины во время обыска отобрали деньги, предназначенные для лечения.
3. В Молдове царит осень, которая всем по душе: Октябрь радует теплом и солнцем, но к выходным синоптики обещают дожди.
4. В том, что в Молдове текут крыши, виноваты не только дожди: Власти думают только о себе, цены растут, жилищный фонд стареет — кровельщики нарасхват.
5. Чемпион Молдовы проиграл в историческом матче кипрскому «Пафосу»: Впереди еще пять игр Лиги Конференций и грозный испанский "Бетис.