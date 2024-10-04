Поздравление Руслана Болотова с Днем гражданской обороны МЧС РФ

Эта служба вот уже более 90 лет стоит на защите нашего общества и государства. Сотрудники ведомства борются с пожарами и наводнениями, выполняют аварийно-спасательные работы и многое другое. И, самое главное, они обеспечивают безопасность граждан, рискуя порой собственной жизнью и здоровьем. Это сложная и ответственная миссия.
Иркутских специалистов в сфере гражданской обороны МЧС Российской Федерации всегда отличали высокий уровень подготовки, умение результативно работать в трудных, а часто и в экстремальных условиях. Спасибо за профессионализм и самоотверженность, за верность долгу и мужество, за ваш вклад в укрепление безопасности и стабильности в столице Прибайкалья!
Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.