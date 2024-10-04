Поздравление Руслана Болотова с Днем гражданской обороны МЧС РФ

Иркутских специалистов в сфере гражданской обороны МЧС Российской Федерации всегда отличали высокий уровень подготовки, умение результативно работать в трудных, а часто и в экстремальных условиях. Спасибо за профессионализм и самоотверженность, за верность долгу и мужество, за ваш вклад в укрепление безопасности и стабильности в столице Прибайкалья!