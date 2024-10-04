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Уфимские гаишники задержали девять нетрезвых водителей

В Уфе поймали девять пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали почти десяток пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедший день было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли два человека и пострадали четверо (в том числе один ребенок). Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 365 нарушений правил дорожного движения.

— Задержано девять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также трое без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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