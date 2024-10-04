Mash: в Хабаровске водитель автобуса взял ребёнка в «заложники» за неоплату

Как рассказала изданию мать ребёнка, он ехал до конечной на автобусе № 18 «Индустриальный посёлок». Других пассажиров на тот момент в салоне не было. Перед выходом мальчик попытался оплатить проезд, но деньги не прошли. После этого, со слов родительницы, водитель транспортного средства закрыл дверь и нагрубил школьнику, отказавшись его выпускать.