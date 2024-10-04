Mash: в Хабаровске водитель автобуса взял ребёнка в «заложники» за неоплату

Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Как рассказала изданию мать ребёнка, он ехал до конечной на автобусе № 18 «Индустриальный посёлок». Других пассажиров на тот момент в салоне не было. Перед выходом мальчик попытался оплатить проезд, но деньги не прошли. После этого, со слов родительницы, водитель транспортного средства закрыл дверь и нагрубил школьнику, отказавшись его выпускать.
Юный пассажир созвонился с матерью — хабаровчанка попросила у шофёра отпустить сына. Но тот отказался открывать дверь и предъявил требование сначала оплатить проезд. Женщина перевела 50 рублей на личный счёт водителя, после чего «заложник» был освобождён.
Как сообщает Mash, мать пострадавшего написала заявление в полицию. Документ находится на рассмотрении.