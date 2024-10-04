Синоптики рассказали, какой будет погода в эти выходные

По словам начальника «погодного» ведомства Юлии Яньковой, сегодня, в пятницу, 4 октября, Иркутская область будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта. Поэтому в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Снег пройдет на севере.
По области днем будет плюс 4 — 9 градусов, в Иркутске — плюс 7. В Братске — плюс 3−5.
«Ночь на 5 октября в Иркутске будет прохладной — всего лишь около ноля градусов. Днем в субботу ожидается от до плюс 12. По области — в пределах 10 — 15 градусов тепла. В воскресенье, 6 октября, в столице Приангарья будет вообще идеально — плюс 13 — 15 градусов, без осадков», — сказала Янькова (цитата ИрСити).
Это тепло, по предварительному прогнозу, сохранится и в понедельник. Синоптик обещает в Иркутске потепление до плюс 17 градусов. Погода в столице Приангарья испортится во вторник.