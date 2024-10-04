Синоптики рассказали, какой будет погода в эти выходные

«Ночь на 5 октября в Иркутске будет прохладной — всего лишь около ноля градусов. Днем в субботу ожидается от до плюс 12. По области — в пределах 10 — 15 градусов тепла. В воскресенье, 6 октября, в столице Приангарья будет вообще идеально — плюс 13 — 15 градусов, без осадков», — сказала Янькова (цитата ИрСити).