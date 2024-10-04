Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Владивостока возомнила себя хозяйкой двора

Во Владивостоке женщина портит автомобили родителей, которые приехали в вуз за детьми.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке сняли на видео женщину, которая активно защищает двор на Острякова, 2а, возле медицинского университета. Она портит чужие автомобили, что попало на видео.

По словам очевидцев, женщина просит родителей, которые приехали в университет за своими детьми и оставили машины, убрать их:

«Данная мадам любит поорать, что эта территория придомовая, но сегодня криками дело не ограничилось».

На видео очевидцы сняли, как женщина выкручивает колпачки с колес и выкидывает их. В комментариях под видео одни приморцы одобрили ее действия, а другие, напротив, осудили:

«Каждый имеет право ставить машину, где это не запрещено ПДД».

Напомним, ранее мы писали о том, что во Владивостоке неизвестные вонзили топор в капот Honda HR-V.