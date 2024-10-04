Жительница Владивостока возомнила себя хозяйкой двора

Во Владивостоке сняли на видео женщину, которая активно защищает двор на Острякова, 2а, возле медицинского университета. Она портит чужие автомобили, что попало на видео.
По словам очевидцев, женщина просит родителей, которые приехали в университет за своими детьми и оставили машины, убрать их:
«Данная мадам любит поорать, что эта территория придомовая, но сегодня криками дело не ограничилось».
На видео очевидцы сняли, как женщина выкручивает колпачки с колес и выкидывает их. В комментариях под видео одни приморцы одобрили ее действия, а другие, напротив, осудили:
«Каждый имеет право ставить машину, где это не запрещено ПДД».
Напомним, ранее мы писали о том, что во Владивостоке неизвестные вонзили топор в капот Honda HR-V.