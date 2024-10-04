Уникальная встреча: редкого дальневосточного леопарда обнаружили в Китае

Российские и китайские туристы встретили редкого дальневосточного леопарда в Китае, на расстоянии более 100 км от границы с Россией. По данным ФГБУ «Земля леопарда», встреча произошла на дороге возле китайского уезда Ванцин, и, согласно анализу ученых, зафиксированный леопард ранее не зарегистрирован в России, сообщает ИА PrimaMedia.
Эксперты установили этот факт благодаря уникальному узору пятен на шкуре хищника. Есть вероятность, что этот леопард постоянно обитает в лесах КНР.
Значительное увеличение численности леопардов в России этим животным начать возвращаться в места, где их давно не видели. Встреча на дороге также поднимает важные вопросы о безопасности животных, пересекающих автомобильные трассы, что делает актуальным строительство экологических переходов для предотвращения ДТП.
Отмечается, что дальневосточные леопарды, ядро единственной популяции которых находится в нацпарке «Земля леопарда», начали расселяться по территориям соседних китайских провинций, и теперь обе страны сотрудничают в рамках трансграничного резервата «Земля больших кошек». Это сотрудничество, укрепленное межправительственным соглашением, подписанным при участии президентов двух стран, ориентировано на совместное изучение и охрану этих редких животных, а также на обмен данными о борьбе с браконьерством и лесными пожарами.
Напомним, на территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморье обитает стабильная размножающаяся группа редких дальневосточных леопардов, что потенциально может помочь популяции этих кошек вернуться на Корейский полуостров. К такому выводу пришли ученые.