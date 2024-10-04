Уникальная встреча: редкого дальневосточного леопарда обнаружили в Китае

Отмечается, что дальневосточные леопарды, ядро единственной популяции которых находится в нацпарке «Земля леопарда», начали расселяться по территориям соседних китайских провинций, и теперь обе страны сотрудничают в рамках трансграничного резервата «Земля больших кошек». Это сотрудничество, укрепленное межправительственным соглашением, подписанным при участии президентов двух стран, ориентировано на совместное изучение и охрану этих редких животных, а также на обмен данными о борьбе с браконьерством и лесными пожарами.