Жительницу Минусинска будут судить за гибель маленького сына

В Минусинске предстанет перед судом местная жительница, обвиняемая в смерти маленького сына. Сама трагедия произошла в июле этого года — тогда 19-летняя девушка уложила 10-месячного сына спать в кроватку и ушла, на несколько часов оставив ребенка без присмотра. В это время мальчик провалился в пространство между рейками, что и привело к смерти от асфиксии. Когда мать вернулась домой, то мальчик уже не подавал признаков жизни.