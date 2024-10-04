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Жительницу Минусинска будут судить за гибель маленького сына

Ребенок провалился в пространство между рейками и умер от асфиксии.

Источник: AP 2023

В Минусинске предстанет перед судом местная жительница, обвиняемая в смерти маленького сына. Сама трагедия произошла в июле этого года — тогда 19-летняя девушка уложила 10-месячного сына спать в кроватку и ушла, на несколько часов оставив ребенка без присмотра. В это время мальчик провалился в пространство между рейками, что и привело к смерти от асфиксии. Когда мать вернулась домой, то мальчик уже не подавал признаков жизни.

В ходе расследования выяснилось, что одна из реек в основании кроватки постоянно смещалась, из-за чего ребенок несколько раз проваливался в образовавшееся пространство.

Отметим, что действия матери попали под статью о причинении смерти по неосторожности. Нарушительнице грозят исправительные работы или до 2 лет тюрьмы.

несчастный случай