В Красноярске пройдёт фестиваль искусств «Хворостовский»

С 17 октября по 19 января в Красноярском художественном музее будет работать выставка «Театр. Живопись. Хворостовский». Гости смогут увидеть работы художников, которые тематически связанны с произведениями, исполняя которые Хворостовский обрёл славу и признание. В музее можно будет вживую увидеть картины из фондов Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Всероссийского музея Пушкина, Пермской государственной художественной галереи.