В Красноярске пройдёт фестиваль искусств «Хворостовский». Он посвящён легендарному баритону Дмитрию Хворостовскому. Музыкальная программа фестиваля развернётся в краевой филармонии и театре оперы и балета, а художественная — в музее имени Сурикова. Рассказываем, как в Красноярске пройдёт фестиваль искусств «Хворостовский».
Фестиваль искусств «Хворостовский» в Красноярске-2024
Торжественно открытие фестиваля состоится 16 октября — в день рождения оперного певца. На сцене Большого зала Красноярской филармонии выступит близкий друг и партнер Хворостовского по сцене Ильдар Абдразаков в сопровождении Красноярского филармонического русского оркестра. Для зрителей прозвучат известные романсы и русские народные песни, которые в начале своего творческого пути исполнял Дмитрий Александрович.
С 17 октября по 19 января в Красноярском художественном музее будет работать выставка «Театр. Живопись. Хворостовский». Гости смогут увидеть работы художников, которые тематически связанны с произведениями, исполняя которые Хворостовский обрёл славу и признание. В музее можно будет вживую увидеть картины из фондов Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Всероссийского музея Пушкина, Пермской государственной художественной галереи.
19 октября ярким акцентом концертной программы станет выступление Витторио Григоло из Италии и победительницы Международного конкурса Зинаиды Царенко. Артисты выступят в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра. Продолжат программу 21 октября Ольга Перетятько и Василий Ладюк из России в сопровождении того же оркестра.
24 октября Государственный академический Большой театр России впервые представит зрителям концертное исполнение оперы «Травиата,» с участием солистов, хора и оркестра театра. 25 октября симфонический оркестр Большого театра исполнит инструментальную программу под управлением Павла Клиничева.
30 октября в Красноярском театре оперы и балета пройдёт гала-концерт. В программе: выступления солистов Молодежной оперной программы Большого театра и Мариинского театра и ведущих солистов оперной труппы Красноярского театра оперы и балета.
Организаторы отмечают, что на этот раз фестиваль порадует зрителей новым событием — 2 ноября на сцене Большого зала Красноярской филармонии выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Этот концерт завершит программу Фестиваля искусств «Хворостовский».