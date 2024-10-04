Поздравление Александра Ведерникова с Днем учителя

День учителя — всенародный и любимый многими поколениями праздник. Роль педагога в жизни ребенка огромна. Настоящий учитель, наставник раскрывает потенциал ученика, помогает определиться с жизненными целями, учит доброте, честности, порядочности, ответственности, любви к Родине.
У каждого из нас был такой учитель, которого мы с теплотой вспоминаем долгие годы. Конечно, своим детям и внукам мы желаем, чтобы и на их пути встретился такой наставник. Для этого нужно создавать достойные условия труда педагогов: строить современные школы, повышать престиж профессии учителя в обществе. Эти задачи Заксобрание региона считает одними из важных, потому что это работа на перспективу, инвестиции в будущее региона и России.
Уважаемые педагоги! Пусть слова благодарности и признательности звучат в ваш адрес как можно чаще, пусть ученики и воспитанники радуют своими достижениями! Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого доброго! Гордимся вами, бесконечно уважаем и ценим!
Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников.