В Волгоградской области синоптики пообещали теплые и солнечные выходные

— В субботу, 5 октября, в ночные часы температура воздуха составит+7…+12º, днем воздух прогреется до +21…+26º. Порывы ветра южно-восточного и южного направления составят 7−12 м/с. День ожидается без осадков, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре.
В воскресенье в регионе также будет тепло и солнечно.
— 6 октября ночью температура будет составлять в пределах +9…+14º, при прояснении до +4º. Днем температура поднимется до +21…+26º. Ветер юго-западный днем 6−11 м/с. Этот день также будет солнечным и без осадков, — пообещали синоптики.