В Волгоградской области синоптики пообещали теплые и солнечные выходные

— 6 октября ночью температура будет составлять в пределах +9…+14º, при прояснении до +4º. Днем температура поднимется до +21…+26º. Ветер юго-западный днем 6−11 м/с. Этот день также будет солнечным и без осадков, — пообещали синоптики.