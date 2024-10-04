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В Волгоградской области синоптики пообещали теплые и солнечные выходные

В Волгоградской области предстоящие выходные порадуют солнечной и тёплой погодой. Как сообщает V102.RU, температура воздуха в регионе поднимется до +26º.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +13°

— В субботу, 5 октября, в ночные часы температура воздуха составит+7…+12º, днем воздух прогреется до +21…+26º. Порывы ветра южно-восточного и южного направления составят 7−12 м/с. День ожидается без осадков, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре.

В воскресенье в регионе также будет тепло и солнечно.

— 6 октября ночью температура будет составлять в пределах +9…+14º, при прояснении до +4º. Днем температура поднимется до +21…+26º. Ветер юго-западный днем 6−11 м/с. Этот день также будет солнечным и без осадков, — пообещали синоптики.