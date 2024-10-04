1 человек погиб и 17 пострадали в ДТП с электросамокатами в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, с начала года в Иркутске произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых погиб 1 человек, ещё 17 получили травмы различной степени тяжести. Из числа пострадавших водителей электросамокатов 10 — несовершеннолетние.