1 человек погиб и 17 пострадали в ДТП с электросамокатами в Иркутске

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие «Средство индивидуальной мобильности» в Иркутске, которое направлено на пресечение нарушений ПДД водителями электросамокатов и предупреждение травматизма.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, с начала года в Иркутске произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых погиб 1 человек, ещё 17 получили травмы различной степени тяжести. Из числа пострадавших водителей электросамокатов 10 — несовершеннолетние.
Водителей электросамокатов, которых в ходе рейда задержали за нарушение правил дорожного движения, привлекли к административной ответственности. Было составлено 5 административных протоколов и составлено 5 профилактических бесед. Пользователям СИМ также рассказали о важности использования защитной экипировки.