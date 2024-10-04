В Москве открылся форум BRICS+ Fashion Summit

В преддверии III Московской недели моды в столице открылся Международный форум BRICS+ Fashion Summit. В Россию приехали делегации из 45 стран, в том числе из Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. Форум открывает выставка «Наследие» в КЗ «Зарядье», где представят лучшие образцы национальной моды. «Известия» побывали на выставке.
«Мы все здесь, и это уже достижение моды как инструмента культурной дипломатии. Здесь много знакомых, с которыми мы встречаемся на конференциях и неделях мод в Индии, Китае, Бразилии. Мы работаем в непосредственном контакте со странами БРИКС. И сегодня их представители приехали на BRICS+ Fashion Summit, чем продемонстрировали влияние модной индустрии на сближение стран», — отметил в беседе с «Известиями» президент Международной федерации одежды Джем Алтан.
По его словам, в Турции в разы выросли продажи одежды в Россию — у наших покупателей есть интерес даже к небольшим брендам из соседней страны, а российские дизайнеры всё активнее входят на турецкий рынок. Во взаимодействии с нашей страной заинтересованы и африканские коллеги.
«Я думаю, что для молодых дизайнеров важно быть на международном подиуме. Мы привезли в Москву работы двух дизайнеров из Эфиопии. Они приезжали на прошлую неделю моды и после возвращения из России очень поднялись! Для африканского рынка это очень важно. Потому что тогда тебя видят, ты можешь создать свою сеть магазинов, наработать связи. За таким подиумом будущее», — поделилась с «Известиями» основатель Hub of Africa Fashion Week Махлет Теклемариам.
Гости из Эфиопии активно присматриваются к российским модельерам. Проявляют африканские коллеги интерес и к экспорту своей одежды. По словам Махлет Теклемариам, Россия похожа на их страну, где дизайнеры славятся яркими нарядами, любовью к цвету.
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Модные переговоры: в Россию привезли национальную одежду из 45 стран.