В Москве открылся форум BRICS+ Fashion Summit

«Я думаю, что для молодых дизайнеров важно быть на международном подиуме. Мы привезли в Москву работы двух дизайнеров из Эфиопии. Они приезжали на прошлую неделю моды и после возвращения из России очень поднялись! Для африканского рынка это очень важно. Потому что тогда тебя видят, ты можешь создать свою сеть магазинов, наработать связи. За таким подиумом будущее», — поделилась с «Известиями» основатель Hub of Africa Fashion Week Махлет Теклемариам.