Утилизационный сбор и курсы валют взвинтили цены на автомобили в Приморье

Осенью цены на автомобили резко выросли в Приморье. Новые поставки в дилерских центрах уже прибавили в стоимости после повышения коэффициентов утилизационного сбора 1 октября. А привезти машину на заказ стало дороже из-за курсов валют и общего ажиотажа. Подробно о ситуации рассказали участники рынка, сообщает ИА PrimaMedia.
Новые цены
Автомобили в дилерских центрах Владивостока подорожали в среднем на 150−200 тысяч рублей с повышением утилизационного сбора 1 октября. Но ещё есть возможность купить машину по старым ценам — согласно постановлению правительства, «для расчёта суммы сбора на транспортные средства, ввезённые в Россию до 1 октября 2024 года, будут действовать предыдущие коэффициенты».
«Старые цены» — это до 2 млн рублей за самую бюджетную китайскую модель. Например, в автосалоне «Успех-Авто» (официальный дилер JAC MOTORS в Приморском крае) 4 сентября можно было купить относительно недорогой JAC JS3 2024 года выпуска (передний привод, объем двигателя 1.6 л., 109 л.с., вариатор) за 1 949 000 рублей.
«Остался последний автомобиль. Новые поставки будут дороже. Индексация утилизационного сбора — это ещё плюс 206 тысяч рублей к стоимости машины с объёмом двигателя от 1 до 2 л», — сообщил представитель бренда.
О том, что прайсы в среднем выросли на 150−200 тысяч рублей, рассказали и в компании «Сумотори» (официальный дилер Changan во Владивостоке). «На старые поставки действуют прежние цены, но предложение ограничено», — уточнили в отделе продаж.
В то же время ценовая политика зависит от бренда. Производители могут корректировать стоимость отдельных моделей, компенсируя разницу, чтобы сделать предложение более доступным.
Примечательно, что изменения не повлияли на продукцию завода Sollers.
Будет расти поэтапно
Утилизационный сбор взимается с 2012 года. Официально это плата за «экологическую безопасность», поскольку отслуживший своё автомобиль пускают на запчасти или утилизируют за деньги. В правительстве решили, что данную часть расходов должны покрывать импортёры, производители и покупатели.
С 2012 года утилизационный сбор индексировался несколько раз, правила расчёта менялись. А в 2024 году вступил в силу пакет изменений, который называют самым радикальным для рынка. Речь идёт о долгосрочной шкале индексации утильсбора на автомобильную и специализированную технику. То есть индексация будет поэтапной и продолжится вплоть до 2030 года. «На первом этапе с 1 октября ставка вырастет в среднем на 70−85%, в дальнейшем она будет индексироваться на 10−20% с 1 января каждого последующего года», — следует из сообщения Минпромторга.
Для самостоятельного расчёта утильсбора по новым правилам и в целом таможенных платежей можно воспользоваться одним из многочисленных калькуляторов, например, вот этим (6+).
Допустим, стоимость автомобиля в Китае составила 68 тысяч юаней или чуть больше 900 тысяч рублей. Характеристики — объём двигателя 1,5, бензиновый двигатель мощностью 113 л.с., возраст машины меньше трёх лет, везётся на юридическое лицо. С учётом нового порядка расчёта утилизационный сбор составит 556 тысяч 200 рублей (ставка 20000 ₽ x 27,81) плюс пошлина — 137 тысяч, НДС — 2012 тысяч рублей и другие текущие расходы. В итоге стоимость автомобиля превысит 1,8 млн рублей. А ещё прибавьте сюда наценку дилера. Раньше плата за утиль составила бы в районе 300 тысяч рублей. Отсюда и подорожание плюс 200 тысяч в дилерских центрах.
Для машин старше трёх лет коэффициент увеличился с 26,44 до 48,91. В деньгах это повышение с 528,8 тыс. до 963,8 тыс. рублей соответственно.
Коэффициент на новые модели с объемом двигателя от 2 до 3 литров вырос с 42,24 до 78,14. Для автомобилей старше трех лет — с 64 до 118,31. Таким образом, утильсбор для них увеличится с 844,8 тыс. до 1,562 млн рублей и с 1,28 млн до 2,362 млн рублей соответственно, приводит данные «Автостат» (6+).
Два варианта для бизнеса
Новый порядок утилизационного сбора распространяется на юридических лиц. «Коэффициенты будут действовать для производителей техники и для импортёров», — сообщает Минпромторг.
А вот физические лица изменения не затронули, так что большое количество покупателей могут выдохнуть. Заказывая машину из Японии или Южной Кореи, не нужно учитывать новые коэффициенты. Если вы приобретаете автомобиль для личных целей, то можете, как и раньше, платить льготный утилизационный сбор 5,2 тысячи рублей для транспортных средств старше 3 лет и 3,4 тысячи рублей — для автомобилей возрастом до 3 лет, то есть выпущенных не позднее 2022−2024 года.
Однако в целом картина складывается неблагоприятная — пострадают и предприниматели, и широкий потребитель, отмечают эксперты. Для многих юридических лиц повышение станет критическим, а это не такая уж малая доля приморского автобизнеса.
«Говорить на эту тему совсем не хочется. Варианта два — свернуть бизнес или переориентироваться на другие направления. Платить больше 300−400 тысяч утилизационного сбора за автомобиль — это уже слишком. Покупатель не будет мириться с такими ценами», — поделился мнением представитель одной из компаний-импортёров.
До сих пор во Владивостоке есть возможность выбрать автомобиль офлайн на авторынке. Эксперты считают, что новая шкала индексации утилизационного сбора добьёт этот сегмент. В том числе пострадает некогда процветающий «Зелёный угол», который несмотря ни на что всё ещё работает.
«Зелёнка и без того агонизирует, но утиль может её добить, потому что там остались старые автомобили, что-то возит небольшое количество юридических лиц, плюс малая часть “санкционки”. С 1 октября ситуация ужесточилась. А учитывая, что отпали такие популярные каналы поставок, как Киргизия и Белоруссия, вариантов практически не остаётся, ничего нового уже не изобретёшь. Выбор у покупателя сужается: либо везти машину под заказ, либо идти в дилерский центр», — комментирует руководитель компании CARWIN Дмитрий Забора.
Непростая ситуация в Южной Корее
При этом и в части автомобилей под заказ ситуация складывается непростая, отмечает собеседник. Так, на рынок влияют высокие курсы для оплаты криптовалютой. Дело в том, что сейчас нельзя как раньше просто купить те же воны в банке и оплатить ими покупку. Поэтому стала часто использоваться криптовалюта — компании принимают рубли на свой расчётный счёт и производят оплату, стараясь подобрать самые выгодные курсы. Предпочтение отдаётся Tether (USDT) —токену, привязанному к стоимости доллара США. И если летом курс USDT составлял до 90 рублей, сегодня он взлетел выше 96−97 рублей. При этом на корейском рынке, по словам предпринимателей, приходится буквально сражаться за каждый лот.
«По корейскому рынку вообще дичайший ажиотаж. Многие переориентировались на Южную Корею, и только ленивый не возит автомобили на заказ. Покупать сложно, машин мало, цены выросли на 10−15 процентов минимум», — рассказывает Дмитрий Забора.
Четырёхколёсная роскошь
Так или иначе, всё идёт к тому, что автомобиль станет недоступной роскошью для многих приморцев, отмечает представитель одной из сертификационных лабораторий Владивостока Денис Максименко.
«Допустим, ваш ребёнок поступил в университет на острове Русском, где с автобусами проблемы. И вы решили купить недорогой автомобиль тысяч за 800 — “вэдовый”, учитывая погоду зимой. Так вот, без проблем вы его не купите. Возьмёте за 800, ещё 300−400 придётся вложить в ремонт. Знаю пример, когда в подобной ситуации родители так и не выбрали ничего бюджетнее авто за 1,7 млн, которое буквально год назад стоило 1,1 млн.
И это наша новая реальность. Возьмите любую модель, например, несанкционную Toyota Wish, и посмотрите, как за последние несколько лет выросли цены", — комментирует Денис Максименко.
В таксомоторной компании «ТВД-Сервис» отмечают, что общая ситуация на авторынке может увеличить стоимость автоперевозок. В том числе прогнозируется подорожание услуг такси.
«Машины дорожают. Причем вы не привезёте так просто автомобиль на физическое лицо, когда нужно собирать и поддерживать автопарк, ведь на физлицо можно завозить не больше одной машины в год. Сегодня автопарки выкручиваются, докатывают старые автомобили. Что касается китайских брендов, мы их не используем. Во-первых, у бюджетных моделей проблемы с качеством. Во-вторых — бардак с каталогами запчастей, каждый раз поиск нужной запчасти превращается в квест, и в-третьих — это всё равно дорого», — рассказал представитель компании.
Отметим, что по прогнозу РОАД (Ассоциация «Российские автомобильные дилеры») «с запланированными размерами увеличения утилизационного сбора к 2030 году число россиян, способных приобрести новый автомобиль, может сократиться до 5−7%, при этом продажи новых автомобилей составят не более 600 тысяч единиц в год, что сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей». Такой оценкой ассоциация поделилась в письме, адресованном правительству.