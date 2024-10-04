Утилизационный сбор и курсы валют взвинтили цены на автомобили в Приморье

При этом и в части автомобилей под заказ ситуация складывается непростая, отмечает собеседник. Так, на рынок влияют высокие курсы для оплаты криптовалютой. Дело в том, что сейчас нельзя как раньше просто купить те же воны в банке и оплатить ими покупку. Поэтому стала часто использоваться криптовалюта — компании принимают рубли на свой расчётный счёт и производят оплату, стараясь подобрать самые выгодные курсы. Предпочтение отдаётся Tether (USDT) —токену, привязанному к стоимости доллара США. И если летом курс USDT составлял до 90 рублей, сегодня он взлетел выше 96−97 рублей. При этом на корейском рынке, по словам предпринимателей, приходится буквально сражаться за каждый лот.