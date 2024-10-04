Уфимские власти расселят признанные аварийными 14 жилых домов

Речь идет о зданиях № 17Б на улице Кавказская; № 54 на Октябрьской Революции; № 5, № 17, № 21, № 27, № 45а на Черниковской; № 151 на Кольцевой; № 2 на Короленко; № 14 на Богдана Хмельницкого; № 7 на Правой Белой; № 22а на Чернышевского; № 135 на Пушкина; № 13Б на Ветошникова.