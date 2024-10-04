Уфимские власти расселят признанные аварийными 14 жилых домов

В Калининском, Кировском, Ленинском и Орджоникидзевском районах Уфы расселят аварийные жилые дома. Это следует из документа, опубликованного на сайте городского Управления земельными и имущественными отношениями.
Речь идет о зданиях № 17Б на улице Кавказская; № 54 на Октябрьской Революции; № 5, № 17, № 21, № 27, № 45а на Черниковской; № 151 на Кольцевой; № 2 на Короленко; № 14 на Богдана Хмельницкого; № 7 на Правой Белой; № 22а на Чернышевского; № 135 на Пушкина; № 13Б на Ветошникова.
Службе расселения поручили изъять квартиры у собственников и нанимателей. Первым должны возместить стоимость изъятой недвижимости или предоставить другое благоустроенное жилье. А вторым подберут помещение по договору соцнайма.
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