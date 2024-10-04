Иркутский художник разместил «почтовые марки» на фасадах домов

«Подготовил новый уличный проект, серия называется “На связи” — перерисовал почтовые марки с Иркутском и Байкалом, — пишет автор в своих социальных сетях. — Насколько помню, до этого перед мольбертом не стоял, наверное, лет 8. Находятся они на фасадах домов на разных улицах в центре города, но в пешей доступности друг от друга».
Почтовые марки, появившиеся на фасадах, посвящены разным темам: есть байкальский осётр и промысловые рыбы Байкала, а также две марки, посвящённые 300-летию со дня присвоения Иркутску статуса города. Увидеть работы можно на улицах Урицкого, Карла Маркса, Горького и Сухэ-Батора.