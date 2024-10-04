Иркутский художник разместил «почтовые марки» на фасадах домов

«Подготовил новый уличный проект, серия называется “На связи” — перерисовал почтовые марки с Иркутском и Байкалом, — пишет автор в своих социальных сетях. — Насколько помню, до этого перед мольбертом не стоял, наверное, лет 8. Находятся они на фасадах домов на разных улицах в центре города, но в пешей доступности друг от друга».