Мощная магнитная буря обрушится на Землю 4 октября — что ждать белорусам

Специалисты отмечают, что магнитная буря будет иметь двойной профиль, то есть первый ее пик ожидается 4 октября примерно в 11.00, а второй — в ночь с 4 на 5 октября. Согласно предварительным данным, магнитная буря может продлиться с перерывами до двух суток. Это значит, что на протяжении всей пятницы и в субботу. Сказано, что на своем пике геомагнитные колебания достигнут уровня G3 и пяти возможных.