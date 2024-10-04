Мощная магнитная буря обрушится на Землю 4 октября — что ждать белорусам. Подробности опубликованы на официальном сайте российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Специалисты отмечают, что магнитная буря будет иметь двойной профиль, то есть первый ее пик ожидается 4 октября примерно в 11.00, а второй — в ночь с 4 на 5 октября. Согласно предварительным данным, магнитная буря может продлиться с перерывами до двух суток. Это значит, что на протяжении всей пятницы и в субботу. Сказано, что на своем пике геомагнитные колебания достигнут уровня G3 и пяти возможных.
В период геомагнитных колебаний и магнитных бурь врачи советуют более бережно относиться к своему здоровью. Так, рекомендуется избегать стрессов, переутомлений, тяжелых физических нагрузок.
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