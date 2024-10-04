75 тысяч за месяц в съемной квартире: почему покупать жилье в ипотеку стало выгоднее, чем брать в аренду

Задумалась о том, что пора обзавестись собственной жилплощадью, но возникло одно «но» — отсутствие первоначального взноса по ипотеке. Попытки накопить всегда заканчивались неудачей, а чтобы продать что-нибудь ненужное, то самое ненужное я так и не купила. Справедливый вопрос — неужели без кругленькой суммы никак не обойтись? А, может, предпочтение вовсе стоит отдать аренде? За советом решила обратиться к эксперту. Елена Васильева около 15 лет помогает жителям Иркутска и области отпраздновать долгожданное новоселье.
— На вопрос «когда лучшего всего покупать жилье?» всегда отвечаю: «Сегодня!», — говорит специалист по недвижимости. — Это лучший способ сохранить и даже приумножить деньги. Люди всегда будут жениться, рожать детей, а следовательно и нуждаться в собственных «квадратах». Поэтому спрос на квартиры никогда не упадет, а цены будут лишь расти. Да, в настоящее время ключевая ставка по ипотеке выросла, составляет на данный момент 20%, но не стоит бояться. Спустя время показатель должен вновь снизиться, как это было в 2008, 2016, 2022 годах. Когда это произойдет, кредит можно выгодно рефинансировать. Вместе с этим, из-за повышения ставки вырос спрос на съем, что значительно повысило ценники. Поэтому затраты на ежемесячную оплату аренды стали сопоставимы с платежом по ипотеке. Разве не лучше тратиться на собственное имущество?
Неужели так? Заходим в Интернет. Двухкомнатную квартиру в 53 квадратных метра на улице Ядринцева предлагают арендовать за 45 тысяч в месяц. Плюсом комиссия в размере 50%. То есть за раз придется распрощаться с 75 тысячами рублей. Нехило! «Однушку» в том же районе и площадью 50 «квадратов» предлагают за 35 тысяч. Самое бюджетное предложение, квартира в деревянном, требующем ремонта, доме, обойдется в 10 тысяч рублей. Из удобств в комнатах, кстати, — только умывальник. Туалет — на улице.
А что с ипотекой? Вот совершенно реальный пример. Родители отправили сына учиться в университет из другого города Приангарья в Иркутск. Сначала намеревались снимать ему квартиру, поскольку с общежитием не получилось. Нашли вариант — аренда составляла в 30 тысяч рублей в месяц. Задумались, на счетах лежали накопления в 2 миллиона рублей. Посчитали, получилось, возьми они ипотеку, платеж составит 35 тысяч рублей в месяц. Оформили, дальше обратились за налоговым вычетом, и 910 тысяч рублей пустили на погашение кредита. В итоге закрыли его ровно за год. И у их сына теперь есть собственное жилье, аренду платить не надо.
— Распространенная ошибка: стремиться сразу же купить шикарную «трешку» в центре. Начинайте с малого. Пусть это будет однокомнатная квартира на окраине города. Вы можете сдавать ее и жить, где пожелаете, постепенно двигаясь к своей цели.
Также не стоит пренебрегать льготными ипотечными программами. В том числе IT-ипотека, семейная, сельская, военная и так далее. Выгодный бонус — налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке. У владельца жилья есть возможность получить 650 тысяч рублей, для супругов эта сумма равна 910 тысячам рублей. Сумму можно использовать для досрочного погашения кредита, уменьшив срок или размер платежей.
В Иркутске жилплощадь разбирают, как горячие пирожки. Это связано с притоком студентов, приезжих со всех уголков региона, а также с немалым количеством вахтовиков, имеющих «свободные» деньги. По словам Елены Васильевой, именно учащиеся становятся самыми частыми клиентами риелторов, а наибольшей популярностью пользуются «евродвушки» (квартиры с совмещенными кухней и гостиной — прим. ред.). При этом самые желаемые районы для проживания — Октябрьский и Свердловский.
— От покупки жилья многих отделяют страхи, сомнения и отсутствие первоначального взноса по ипотеке, — говорит Елена Васильева. — Он составляет от 10%, что в среднем равно полумиллиону рублей. Хорошее подспорье в этом случае — материнский капитал, а также жилищные сертификаты. Что делать, если такой поддержки нет? Застройщики нередко предлагают рассрочку без «первоначалки». Да, объект будет на уровне котлована, но один-два года ожидания, и ключи от квартиры ваши! В Иркутске эта практика не распространена, но в настоящее время это оптимальное решение.
Выбирая риелтора, спросите отзывы клиентов.
Как ни крути, а без эксперта многомиллионную сделку проводить рискованно. К сожалению, работа риелторов не требует получения лицензии или другого официального документа, из-за чего новички могут выдавать себя за асов. Чтобы не остаться у разбитого корыта, приглядитесь к тому, кому собираетесь отдать свои деньги.
— Во-первых, прислушайтесь к рекомендациям родственников и друзей. Во-вторых, не стесняйтесь попросить у риелтора телефоны клиентов, которые смогут оставить отзыв о его работе. В-третьих, обратите внимание на количество проведенных сделок. У начинающего специалиста их должно быть около 20 в год, у профи — значительно больше.
Важно! Риелтор не должен навязывать клиенту определенный объект. В противном случае, он пытается продать то, что ему выгодно.
— Выпишите самое важное для вас в новом жилье вплоть до мелочей (количество этажей, комнат, расположение, ремонт, инфраструктура), даже если кажется, что найти такой вариант нереально.
— Оцените свои финансовые возможности, но позвольте себе смотреть варианты выше и ниже задуманной суммы. Переплата может быть незначительной, а сделка окажется выгодной.
— Просматривайте квартиры с теми, с кем планируете вместе проживать. Мнение будет более объективным.
— При просмотре сдерживайте эмоции. Пренебрежение может вызвать неприязнь со стороны продавца, а излишняя заинтересованность — повлиять на итоговую цену не в вашу пользу.
— Выписывайте моменты, которые понравились при каждом просмотре, чтобы выбрать лучшее из лучших.
— Не просматривайте более пяти вариантов в день.
— Прислушивайтесь ко внутренним ощущениям.