75 тысяч за месяц в съемной квартире: почему покупать жилье в ипотеку стало выгоднее, чем брать в аренду

— На вопрос «когда лучшего всего покупать жилье?» всегда отвечаю: «Сегодня!», — говорит специалист по недвижимости. — Это лучший способ сохранить и даже приумножить деньги. Люди всегда будут жениться, рожать детей, а следовательно и нуждаться в собственных «квадратах». Поэтому спрос на квартиры никогда не упадет, а цены будут лишь расти. Да, в настоящее время ключевая ставка по ипотеке выросла, составляет на данный момент 20%, но не стоит бояться. Спустя время показатель должен вновь снизиться, как это было в 2008, 2016, 2022 годах. Когда это произойдет, кредит можно выгодно рефинансировать. Вместе с этим, из-за повышения ставки вырос спрос на съем, что значительно повысило ценники. Поэтому затраты на ежемесячную оплату аренды стали сопоставимы с платежом по ипотеке. Разве не лучше тратиться на собственное имущество?