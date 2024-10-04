Держал в автобусе: ребенка не выпускали из-за общественного транспорта из-за сбоя оплаты

Полиция Хабаровска начала проверку после инцидента в общественном транспорте. В дежурную часть обратилась женщина и рассказала о том, что водитель автобуса не выпускал ребенка из-за того, что он не смог оплатить проезд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Заявление в полицию поступило от матери ребенка, жительницы Индустриального района, 2 октября.
«Водитель автобуса не выпускал из салона ее 12-летнего сына после того, как ребенок по банковской карте не смог оплатить проезд», — сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники первого отдела полиции Хабаровска организовали проверку по факту случившегося. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончанию проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Пока других подробностей происшествия нет.