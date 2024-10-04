Держал в автобусе: ребенка не выпускали из-за общественного транспорта из-за сбоя оплаты

Полиция Хабаровска начала проверку после инцидента в общественном транспорте. В дежурную часть обратилась женщина и рассказала о том, что водитель автобуса не выпускал ребенка из-за того, что он не смог оплатить проезд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".