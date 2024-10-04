Олбани
+12°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Республике Башкортостан газифицирована деревня Кузгово

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительный газопроводы общей протяженностью 9,9 км для газификации деревни Кузгово Краснокамского района Республики Башкортостан.

Источник: ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Объекты построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 гг. Новые сети обеспечили техническую возможность подключения 170 частных домовладений.

«В регионе активно ведутся работы по строительству и вводу в эксплуатацию новых газопроводов. Сегодня возможность подключиться к газу получили жители Кузгово, с ними уже заключено 24 договора. Будем подключать домовладения по мере их готовности к приему газа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

ЖКХ