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Мизулина заявила, что корм для квадроберов можно купить в Перми

Для субкультур стали выпускать специальный корм.

Источник: Комсомольская правда

На пермских маркетплейсах можно найти корм для квадроберов (субкультура; люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных). Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

«На маркетплейсах появился корм для квадроберов. Производят в Перми, доставляют из Татарстана», — написано в посте.

В корм для квадроберов входит следующее: ассорти из жевательных резинок, кислых конфет, фруктовых батончиков, шоколадных конфет, шипучих карамелек и желейных десертов. Стоимость одной упаковки начинается от 258 рублей.

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