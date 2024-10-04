Мизулина заявила, что корм для квадроберов можно купить в Перми

На пермских маркетплейсах можно найти корм для квадроберов (субкультура; люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных). Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
«На маркетплейсах появился корм для квадроберов. Производят в Перми, доставляют из Татарстана», — написано в посте.
В корм для квадроберов входит следующее: ассорти из жевательных резинок, кислых конфет, фруктовых батончиков, шоколадных конфет, шипучих карамелек и желейных десертов. Стоимость одной упаковки начинается от 258 рублей.