Мизулина заявила, что корм для квадроберов можно купить в Перми

На пермских маркетплейсах можно найти корм для квадроберов (субкультура; люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных). Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.