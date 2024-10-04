«Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с холодной водой 4 и 5 октября

«Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с водой 4 и 5 октября в некоторых районах Минска. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
Согласно информации, холодная вода будет отсутствовать в пятницу, 4 октября, в период с 09.00 до 16.00 из-за плановых работ на наружных сетях водоснабжения по следующим адресам. Указаны улицы Пимена Панченко, 46 и Сухаревская, 65. В организации обратили внимание на то, что ухудшение качества воды (Сухаревская — Панченко — Федорова) возможно в указанный период, а также в последующие двое суток. Чтобы получить дополнительную информацию, то следует позвонить по следующему номеру: 389−40−31.
В организации уточнили, что с 23.00 4 октября до 06.58 5 октября по названной причине холодной воды не будет по улицам Беляева 3, 4, 5; Водолажского, 4, 5, 6, 11: Героев 120-й дивизии, 22; Пономарева, 4а; Почтовая 1, 3, 5, 7, 14а. В «Минскводоканале» заметили, что также возможно ухудшение качества воды (Почтовая — Водолажского — Беляева — Героев 120-й Дивизии — Пономарева — Садовая) в названный период и последующие двое суток.
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