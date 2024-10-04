«Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с холодной водой 4 и 5 октября

Согласно информации, холодная вода будет отсутствовать в пятницу, 4 октября, в период с 09.00 до 16.00 из-за плановых работ на наружных сетях водоснабжения по следующим адресам. Указаны улицы Пимена Панченко, 46 и Сухаревская, 65. В организации обратили внимание на то, что ухудшение качества воды (Сухаревская — Панченко — Федорова) возможно в указанный период, а также в последующие двое суток. Чтобы получить дополнительную информацию, то следует позвонить по следующему номеру: 389−40−31.