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В Иркутске стартовал чемпионат России по боксу

Иркутск, НИА-Байкал — Во Дворце спорта «Труд» состоялось торжественное открытие чемпионата России по боксу среди мужчин.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса РФ Татьяна Кириенко, губернатор региона Игорь Кобзев, вице-мэр города Андрей Южаков.

«Проведение у нас соревнований такого масштаба — значимое событие, особенно для юных сибирских боксеров. Наши дети и подростки должны видеть живые примеры. Знать, что у каждого начинающего бойца есть шанс выйти в высшую лигу. Главное — упорство в достижении цели, — отметил Андрей Южаков. — В столице Прибайкалья развитию спорта уделяем особое внимание. Это одно из приоритетных направлений деятельности мэрии. Совместно с бизнесом, профессиональным сообществом создаем условия, чтобы спорт был в шаговой доступности. Работа в этом направлении будет продолжена».

Чемпионат России проходит в Иркутске впервые. С 3 по 12 октября на ринг выйдут более 400 спортсменов из 70 регионов страны. Они будут бороться за медали в 13 весовых категориях. Иркутскую область представят 20 боксеров.

Почетными гостями являются победители и призеры Олимпийских игр, а также другие известные спортсмены. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба мэрии.

«В составе региональной Федерации — 10 тысяч человек. В Иркутской области бокс — это базовый вид спорта, поэтому такой чемпионат для нас очень важен. Уверен, что федеральные соревнования, которые стартовали сегодня, будут яркими и зрелищными. Желаю всем участникам бескомпромиссной борьбы, пускай победит сильнейший!», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

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