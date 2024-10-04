В Иркутске стартовал чемпионат России по боксу

«Проведение у нас соревнований такого масштаба — значимое событие, особенно для юных сибирских боксеров. Наши дети и подростки должны видеть живые примеры. Знать, что у каждого начинающего бойца есть шанс выйти в высшую лигу. Главное — упорство в достижении цели, — отметил Андрей Южаков. — В столице Прибайкалья развитию спорта уделяем особое внимание. Это одно из приоритетных направлений деятельности мэрии. Совместно с бизнесом, профессиональным сообществом создаем условия, чтобы спорт был в шаговой доступности. Работа в этом направлении будет продолжена».