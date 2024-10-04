В Иркутске стартовал чемпионат России по боксу

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса РФ Татьяна Кириенко, губернатор региона Игорь Кобзев, вице-мэр города Андрей Южаков.
«Проведение у нас соревнований такого масштаба — значимое событие, особенно для юных сибирских боксеров. Наши дети и подростки должны видеть живые примеры. Знать, что у каждого начинающего бойца есть шанс выйти в высшую лигу. Главное — упорство в достижении цели, — отметил Андрей Южаков. — В столице Прибайкалья развитию спорта уделяем особое внимание. Это одно из приоритетных направлений деятельности мэрии. Совместно с бизнесом, профессиональным сообществом создаем условия, чтобы спорт был в шаговой доступности. Работа в этом направлении будет продолжена».
Чемпионат России проходит в Иркутске впервые. С 3 по 12 октября на ринг выйдут более 400 спортсменов из 70 регионов страны. Они будут бороться за медали в 13 весовых категориях. Иркутскую область представят 20 боксеров.
Почетными гостями являются победители и призеры Олимпийских игр, а также другие известные спортсмены. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба мэрии.
«В составе региональной Федерации — 10 тысяч человек. В Иркутской области бокс — это базовый вид спорта, поэтому такой чемпионат для нас очень важен. Уверен, что федеральные соревнования, которые стартовали сегодня, будут яркими и зрелищными. Желаю всем участникам бескомпромиссной борьбы, пускай победит сильнейший!», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.