В Иркутской области реализуют федеральный проект по профилактике социального сиротства

— Работаем над проектом закона о едином статусе многодетной семьи. Кроме того, в областном парламенте создан демографический совет, на заседаниях которого депутаты вместе с общественностью обсуждают вопросы поддержки семей с детьми, многодетных и молодых семей. Это позволит предложить губернатору комплексную программу поддержки семей. Также в этом году мы вручили Почетный знак «Признание» крепкой сибирской семье Панкиных из Шелеховского района, в которой 16 родных и приемных детей и бессменному руководителю социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Братского района Таисии Черновой, работа которой направлена в том числе и на возвращение детей в родные семьи, — рассказал спикер Заксобрания.