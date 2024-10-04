В Иркутской области реализуют федеральный проект по профилактике социального сиротства

Как пояснила Мария Львова-Белова, проект «Вызов» подготовлен по поручению Президента России Владимира Путина и направлен на реализацию права ребенка жить и воспитываться в родной семье. Для этого планируется проводить работу по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Наша общая задача — изменить общественное мнение о необходимости изъятия ребенка из родной семьи, которая попала в трудную ситуацию», — сказала детский омбудсмен.
При этом Мария Львова-Белова отметила, что в Иркутской области уже сейчас реализуется ряд поддерживающих проектов для семей. Это создание семейно-воспитательных групп, кураторство и патронаж нуждающихся в этом семей, открытие семейных МФЦ.
По словам Александра Ведерникова, в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, депутаты совместно с губернатором и правительством региона ведут активную работу по поддержке семей.
— Работаем над проектом закона о едином статусе многодетной семьи. Кроме того, в областном парламенте создан демографический совет, на заседаниях которого депутаты вместе с общественностью обсуждают вопросы поддержки семей с детьми, многодетных и молодых семей. Это позволит предложить губернатору комплексную программу поддержки семей. Также в этом году мы вручили Почетный знак «Признание» крепкой сибирской семье Панкиных из Шелеховского района, в которой 16 родных и приемных детей и бессменному руководителю социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Братского района Таисии Черновой, работа которой направлена в том числе и на возвращение детей в родные семьи, — рассказал спикер Заксобрания.
Кроме того, в регионе принят ряд законов, направленных на профилактику социально-негативных явлений. В их числе законы, запрещающие продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и сжиженных углеводородных газов.