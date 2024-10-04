В выходные в Свердловской области будет облачно, местами пройдет дождь

В предстоящие выходные на Среднем Урале будет довольно тепло, но облачно. По прогнозу Уралгидрометцентра, в пятницу, 4 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами на севере региона пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.