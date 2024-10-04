В выходные в Свердловской области будет облачно, местами пройдет дождь

В предстоящие выходные на Среднем Урале будет довольно тепло, но облачно. По прогнозу Уралгидрометцентра, в пятницу, 4 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами на севере региона пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.
Ночью 5 октября столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов, в горах и низинах — до −5. Днем облачно, но без осадков, +10…+15 градусов.
В воскресенье, 6 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, +3…+8 градусов, в горах и низинах до −3. Днем местами возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до +12…+15 градусов.