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В Омске квартиры начали дешеветь

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в сентябре достигла 5 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики «Яндекс Недвижимости» представили новое исследование рынка жилья в Омской области. По их данным, на сентябрь 2024 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Омске составила более 104 тысяч рублей. Это на 0,3% больше, чем в августе, при этом количество предложений на рынке возросло на 5,2%.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в сентябре достигла 5 миллионов рублей. Средняя площадь таких объектов составляет 47,9 квадратных метра.

Интересно, что Омск оказался в пятерке самых недорогих российских городов по цене квадратного метра на вторичном рынке. Меньшие цены отмечены только в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.