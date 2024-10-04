В Омске квартиры начали дешеветь

Аналитики «Яндекс Недвижимости» представили новое исследование рынка жилья в Омской области. По их данным, на сентябрь 2024 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Омске составила более 104 тысяч рублей. Это на 0,3% больше, чем в августе, при этом количество предложений на рынке возросло на 5,2%.