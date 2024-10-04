В Омской области вводят электронное удостоверение для многодетных семей

Ирина Варнавская, министр труда и социального развития, сказала, что электронное удостоверение равноценно бумажному. В нем содержится вся необходимая информация о семье и ее льготах. Удостоверение доступно для всех членов семьи на портале «Госуслуги» в разделе «Семья и дети». Его можно сохранить на телефон, чтобы не потерять или не повредить бумажный вариант.