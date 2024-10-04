В Омской области вводят электронное удостоверение для многодетных семей

С 1 октября 2024 года многодетные семьи в Омской области смогут использовать электронное удостоверение. Это удостоверение будет доступно на портале «Госуслуги». Оно представляет собой картинку бумажного удостоверения с QR-кодом. Код можно показать на экране смартфона или распечатать.
Денис Цуканов, министр цифрового развития, отметил, что цифровые услуги важны. Посетители музеев и театров смогут получить скидки, показав QR-код. Эксперимент по этому проекту начнется с 1 октября 2024 года и продлится до конца 2025 года.
Ирина Варнавская, министр труда и социального развития, сказала, что электронное удостоверение равноценно бумажному. В нем содержится вся необходимая информация о семье и ее льготах. Удостоверение доступно для всех членов семьи на портале «Госуслуги» в разделе «Семья и дети». Его можно сохранить на телефон, чтобы не потерять или не повредить бумажный вариант.
Омская область сейчас тестирует этот сервис. С октября 2024 года по декабрь 2025 года будет отработан порядок использования электронного удостоверения. В начале могут возникнуть небольшие проблемы с работой системы. В таких случаях жители могут обратиться в МФЦ за помощью.
Этот сервис реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей» и может использоваться для получения скидок в музеях и театрах. В будущем функционал сервиса будет расширен.