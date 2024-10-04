В ближайшие дни в Самаре будет дождливо

В пятницу, 4 октября, днем в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха 18…20°C.
В субботу, 5 числа, в регионе прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, ветер южный, 4…9 м/с, температура воздуха 3…8°C, местами заморозки −0…-4°C. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха 17…22°C.
6 октября в Самарской области сохранится переменная облачность, местами — небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы 7…12°C, днем 14…19°C.
В начале рабочей недели, 7 и 8 числа, в губернии по-прежнему облачно, местами пройдут дожди. Ветер южный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°C, днем 18…23°C.