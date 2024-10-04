На строительство студенческого кампуса в Уфе из федеральной казны направят более восьми миллиардов рублей

В проекте бюджета России на следующий год и плановый период 2026-го и 2027-го запланировано выделение Башкирии 8,156 миллиарда рублей на создание межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Средства, как сообщает информационное агентство «Башинформ», выделят в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» (национальный проект «Наука и университеты»).
Напомним, в минувшем феврале состоялось открытие межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Его построили по поручению президента страны Владимира Путина.
Проект кампуса — это 146 000 квадратных метров студенческого пространства с жилыми помещениями на четыре тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей башкирской столицы.
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