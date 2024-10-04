На строительство студенческого кампуса в Уфе из федеральной казны направят более восьми миллиардов рублей

Проект кампуса — это 146 000 квадратных метров студенческого пространства с жилыми помещениями на четыре тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей башкирской столицы.