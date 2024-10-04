Мэрия объяснила вырубку тополей в екатеринбургском дендропарке на Первомайской

«В рамках заключенного муниципального контракта снос зеленых насаждений не предусмотрен. Работы по сносу самосевных тополей в местах, приближенных к существующему ограждению, произведены силами МБУ “Дендрологический парк-выставка”, — пояснили в городском комитете по благоустройству.
Спиленные тополя заметили горожане. Деревья снесли при замене забора. При этом городская администрация предписала заказчику работ, то есть МБУ “Дендрологический парк-выставка”, установить защитные щиты для защиты тополей от повреждений.