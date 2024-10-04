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Мэрия объяснила вырубку тополей в екатеринбургском дендропарке на Первомайской

Решение о вырубке тополей в дендропарке по улице Первомайской в Екатеринбурге приняло руководство дендрария. Об этом говорится в письме, которое получил из мэрии депутат гордумы Константин Киселев.

«В рамках заключенного муниципального контракта снос зеленых насаждений не предусмотрен. Работы по сносу самосевных тополей в местах, приближенных к существующему ограждению, произведены силами МБУ “Дендрологический парк-выставка”, — пояснили в городском комитете по благоустройству.

Спиленные тополя заметили горожане. Деревья снесли при замене забора. При этом городская администрация предписала заказчику работ, то есть МБУ “Дендрологический парк-выставка”, установить защитные щиты для защиты тополей от повреждений.

экология