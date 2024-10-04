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После миграционного рейда в Красноярске из страны водворят 31 иностранца

В Красноярске проверили иностранных водителей.

Источник: ГУ МВД

Красноярские полицейские устроили рейд на иностранных водителей. Об этом рассказали в краевом МВД. На прошлой неделе на всех улицах города сотрудники проверили 95 иностранных граждан и выявили 74 нарушения миграционного законодательства.

Так, мигранты нарушали правила въезда в Россию и режим пребывания. Также некоторые граждане не вставали на учёт, уклонялись от прохождения контроля и предоставляли ложные сведения о себе.

Кроме того, полицейские собрали десять материалов, содержащих признаки преступлений, предусмотренных статьями «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Проводится проверка.

По результатам рассмотрения дел на иностранных граждан наложено более 190 тысяч рублей штрафа. 31 водителя-нарушителя выдворят из страны.