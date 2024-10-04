В Иркутске завершают подготовку клумб к зиме

«Сначала мы выполняем осеннюю обрезку кустов роз, оставляя на каждом по 4−5 почек. При этом убираем все листья, сохраняя ветки, образующие каркас. Затем в грунт вносится удобрение, поддерживающее иммунитет растений и помогающее им пережить холода. При наступлении стабильно отрицательных температур присыпаем розы перепревшими опилками. В такой теплой “шубке” они остаются до весны, — рассказала директор муниципального предприятия Виктория Стець. — Многолетники также очищаем, убираем все лишнее. Хотя есть некоторые растения, у которых запрещено обрезать верхнюю часть. Она естественным образом высыхает, ложится на корень и сохраняет его всю зиму».