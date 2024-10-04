В Иркутске завершают подготовку клумб к зиме

В этом году Иркутск украшало более 500 тысяч однолетников 30 разновидностей. Также в областном центре появилось 1600 кустов чайно-гибридной розы.
Работы по уборке клумб от растительных остатков начали в середине сентября. Сейчас они проведены на всех общественных пространствах города, сообщает пресс-служба мэрии.
В ближайшее время приступят к снятию вазонов и демонтажу топиарных фигур. Помимо этого, начнется подготовка розариев и многолетников к зимнему сезону.
«Сначала мы выполняем осеннюю обрезку кустов роз, оставляя на каждом по 4−5 почек. При этом убираем все листья, сохраняя ветки, образующие каркас. Затем в грунт вносится удобрение, поддерживающее иммунитет растений и помогающее им пережить холода. При наступлении стабильно отрицательных температур присыпаем розы перепревшими опилками. В такой теплой “шубке” они остаются до весны, — рассказала директор муниципального предприятия Виктория Стець. — Многолетники также очищаем, убираем все лишнее. Хотя есть некоторые растения, у которых запрещено обрезать верхнюю часть. Она естественным образом высыхает, ложится на корень и сохраняет его всю зиму».
Всего в ведении «Горзеленхоза» находятся 72 клумбы общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Этим летом цветы впервые высадили на территориях, благоустроенных в прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»: бульвар Рябикова, Курсантский сквер, Русско-Амурский мемориальный комплекс и сквер в микрорайоне Топкинский. Также в первый раз на клумбах появились новые виды растений, такие как гаура и годеция.