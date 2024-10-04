Советская станция «Луна-3» была запущена для съемки обратной стороны Луны 65 лет назад

Разрабатывая это устройство, телевизионщики столкнулись с другой проблемой. Отечественная фотопленка той эпохи была откровенно посредственного качества и страдала, среди прочего, низкой чувствительностью. Хорошую пленку производили в США, но образцы из обычного магазина не подошли бы, а специальную, — используемую для разведывательных снимков с самолетов, — врагу по Холодной войне бы не продали. А если бы и продали, ее бы никто не купил: в то время в СССР было строгое табу на использование чего угодно иностранного в оборонной или космической сфере. Подобную идею нельзя было даже публично озвучить, не то что доложить о ней начальству.