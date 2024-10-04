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Минсельхозпрод рассказал о ситуации с яблоками в Беларуси

Минсельхозпрод сообщил про ситуацию с отечественными яблоками в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минсельхозпрод рассказал о ситуации с яблоками в Беларуси. Подробности в интервью БелТА сообщила заместитель начальника главного управления растениеводства — начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.

Говоря про белорусские яблоки, Карбанович обратила внимание на то, что потребность в три раза меньше производства.

— Вместе с тем в апреле и июле отмечается недостаток отечественных яблок лежких сортов, и мы ведем целенаправленную работу для решения этого вопроса, — подчеркнула представитель Минсельхозпрода.

Она добавила, что наращивание объемов указанных сортов яблок осуществляется в Беларуси с частичной государственной поддержкой. Замначальника отметила, что три года назад данная поддержка составила около 3000 рублей на гектар, а на протяжении последних нескольких лет была увеличена до 20 000 рублей.

Карбанович акцентировала внимание на том, что с учетом вступления в плодоношение молодых садов в 2023 году было произведено 211 тысяч тонн плодов и ягод (120% к уровню 2021 года), в том числе яблок 210 тысяч тонн, то есть 123%.

— В результате импорт яблок сократился значительно, — пояснила специалист.

По ее словам, в 2023 году он составил 34% к уровню 2021 года, то есть уменьшился почти в три раза.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отказаться от импортных яблок в Беларуси: «Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку».

Тем временем мощная магнитная буря обрушится на Землю 4 октября — что ждать белорусам.

А еще «Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с холодной водой 4 и 5 октября.