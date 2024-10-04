Минтруда сказало, на сколько выросли пенсии и зарплаты в Беларуси в 2024 году. Подробности рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.
По ее словам, темпы роста основных видов денежных доходов белорусов превышают темпы инфляции. Астрейко уточнила, что в период с января по август 2024 года рост реальной заработной платы составил 113,2% при прогнозе 103,9% на 2024 год.
Замминистра отметила, что в среднем в экономике зарплата составила 2195,4 рубля с приростом +19,7% к 2023 году. Что касается заработной платы бюджетников, то она за озвученный период увеличилась на 18,4%, составив 1710,7 рубля (реальный рост оказался 112%).
Представитель Минтруда обратила внимание на то, что реальный рост пенсий составил 110,5%. Она напомнила, что в 2024 году трудовые пенсии были повышены два раза: с 1 февраля — на 10% и с 1 октября — на 5%.
Астрейко сказала, что при учете второго увеличения пенсия по возрасту неработающего пенсионера в октябре 2024 года вырастет до 852 рублей.
— Это плюс 115 рублей к октябрю 2023 года, — пояснила специалист.
Также представитель ведомства заметила, что соразмерно увеличению размера бюджета прожиточного минимума (сейчас БПМ составляет 433 рубля), в 2024 году трижды индексировались социальные пенсии: с 1 февраля — на 10,6%, с 1 мая — на 2,9%, с 1 августа — на 3,4%.
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