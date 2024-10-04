Когда в Казахстане День Республики и какие особенности этого праздника

Законом «О праздниках РК» закреплено, что даты национального праздника Дня Республики и всех государственных праздников — выходные дни для всех работающих граждан. В календаре 2024 года день национального праздника приходится на пятницу. Это во всех других случаях обычный рабочий день, который в этом году будет выходным, поэтому никакие переносы законодательством не предусмотрены.