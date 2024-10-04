Когда в Казахстане День Республики и какие особенности этого праздника

День Республики стал точкой отсчета независимости Казахстана
Когда День Республики в Казахстане? Праздник отмечается 25 октября. В Законе «О праздниках в РК» это единственное событие, которое имеет статус национального праздника.
Дата праздника привязана к значительному историческому факту: 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята «Декларация о государственном суверенитете КазССР». Это произошло на фоне кризиса и распада СССР, когда начался «парад суверенитетов» советских республик.
Декларация 25 октября 1990 года провозгласила суверенитет Казахстана и основы его существования как независимого государства. Документ отражал главные принципы, которые стали фундаментом строительства свободного общества:
- Это принцип целостности, неделимости, неприкосновенности территории страны.
- Право самостоятельно решать все проблемы жизни страны.
- Право на свободное развитие культуры и языков народов Казахстана, укрепление национальной самобытности.
Основные нормы этого документа позже вошли в Закон о независимости и в Конституцию РК. Так документ стал переломным моментом и точкой отсчета новейшей истории Казахстана.
У праздника сложная история
День Республики в независимом Казахстане в 1995 году был объявлен национальным праздником. Его статус изменился в 2001 году, когда его стали отмечать как государственный. В тот момент провозглашение суверенитета оценивали как промежуточный этап на пути к независимости.
Статусы отличаются разными оценками исторических событий:
- национальный праздник посвящен особому историческому событию, существенно повлиявшему на развитие страны;
- государственные праздники посвящены событиям общественно-политического значения и народным традициям.
В 2009 году День Республики исчез из календаря праздников. Главным национальным праздником стал День независимости, 16 декабря.
Оценки значимости исторических событий со временем меняются. Так и в Казахстане на Национальном курултае в июне 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть незаслуженно забытому Дню Республики статус главного национального праздника как символу смелого первого шага к государственности.
В сентябре 2022 года были приняты поправки к Закону о праздниках, которые закрепляли за Днем Республики статус национального праздника, а за Днем независимости — статус государственного.
Совершенствование Республики в условиях независимости
Декларация о государственном суверенитете КазССР стала основой для построения самостоятельного государства. Республиканские принципы стали утверждаться, в частности, с первых всенародных выборов президента страны 1 декабря 1991 года. Вскоре после этого, 10 декабря 1991 года, бывшая советская республика была переименована в Республику Казахстан. Следующим шагом стало провозглашение 16 декабря независимости страны.
Республиканская форма государственного управления совершенствуется все время существования государства:
- В Конституции 1993 года был закреплен новый статус РК как демократического, светского, правового, социального государства.
- В Конституции 1995 года были урегулированы полномочия законодательной и исполнительной ветвей власти.
- В 2022 году в Конституцию внесены правки, за которые проголосовали более 77% участников всенародного референдума 5 июня. В них получили дальнейшее развитие республиканские принципы государственного управления.
Подводя итоги прошедшего исторического периода, портал государственных органов GOV .kz констатирует, что Казахстан перешел от тоталитарной модели управления к республиканской демократии.
День Республики — выходной день
Законом «О праздниках РК» закреплено, что даты национального праздника Дня Республики и всех государственных праздников — выходные дни для всех работающих граждан. В календаре 2024 года день национального праздника приходится на пятницу. Это во всех других случаях обычный рабочий день, который в этом году будет выходным, поэтому никакие переносы законодательством не предусмотрены.
Сколько дней отдыхают на День Республики? Портал Учет.kz публикует официальные графики работы в октябре 2024 года. Так, в зависимости от режима рабочей недели выходными и рабочими будут разные дни:
- Работающие по графику 5-дневной рабочей недели будут отдыхать с пятницы по воскресенье, то есть 25, 26 и 27 октября 2024 года.
- Для занятых по 6-дневному режиму рабочей недели график в связи с праздником будет таким: в пятницу 25 октября — выходной, в субботу 26 октября — рабочий день, в воскресенье 27 октября — опять выходной.
Праздничный день в пятницу, 25 октября, продлит выходные для многих работников. Это даст возможность участвовать в праздничных мероприятиях и отдохнуть с семьей.
Национальный праздник пополняется традициями
Накануне Дня Республики прихорашиваются все города и населенные пункты страны. Становится доброй традицией приводить их порядок, высаживать новые деревья. Накануне и в день праздника активно проводятся волонтерские и благотворительные акции. Для граждан из социально уязвимых слоев готовятся и выдаются продуктовые корзины.
Символом праздника стал казахский флаг. Становится традицией украшать им не только здания учреждений и организаций, но и балконы, окна жилых домов, многоэтажек.
В столице 25 октября традиционно состоится торжественная церемония поднятия государственного флага и массовое исполнение гимна Казахстана. Затем день будет наполнен концертами мастеров искусств и творческих коллективов, различными спортивными турнирами и состязаниями в национальных видах спорта. Часто празднику посвящаются автопробеги и сельскохозяйственные ярмарки.
День Республики стал главным национальным праздником страны. Популяризируют его различные мероприятия и новые традиции.