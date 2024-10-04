В Омске заместитель директора стоматологии арестован из-за поджогов

Первый инцидент произошел 27 сентября около трех часов ночи. Мужчина облил легковоспламеняющей жидкостью автомобиль Mercedes Benz, припаркованный у дома на улице Красный Путь. Поджог был вызван личной неприязнью к владельцу машины, в результате чего пострадали также соседние автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Rav 4.