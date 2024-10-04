В Омске заместитель директора стоматологии арестован из-за поджогов

3 октября пресс-служба Центрального районного суда Омска сообщила о мере пресечения для 38-летнего замдиректора частной стоматологической клиники. Его подозревают в совершении двух поджогов, произошедших в сентябре.
Первый инцидент произошел 27 сентября около трех часов ночи. Мужчина облил легковоспламеняющей жидкостью автомобиль Mercedes Benz, припаркованный у дома на улице Красный Путь. Поджог был вызван личной неприязнью к владельцу машины, в результате чего пострадали также соседние автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Rav 4.
Второй случай произошел 29 сентября около 15 часов. Подозреваемый поджег парикмахерскую на первом этаже дома на улице Октябрьской, также из-за неприязненных чувств к владельцу заведения.
В обоих случаях ущерб превысил 1 миллион рублей. Суд решил поместить мужчину под домашний арест, наложив на него ряд запретов и ограничений.