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Виталий Хоценко: «Инициативы жителей по проекту “Решают люди” реализованы»

Губернатор Омской области сообщил о выполнении очередных инициатив жителей в рамках проекта «Решают люди».

Источник: Комсомольская правда

В Омской области в полутора десятках поселений завершились проекты благоустройства сельских территорий. Они были предложены самими жителями в рамках социальной акции «Решают люди».

В поселках Омской области появились новые игровые и спортивные площадки, отремонтированы обелиски и мемориальные комплексы. Напомним, реализация проекта «Решают люди» находится на постоянном контроле губернатора Омской области.

«Очередные инициативы наших жителей реализованы. В Москаленском районе завершено два проекта: благоустроена территория культурно-досугового центра “Современник” в райцентре, а в селе Тумановка построена детская площадка. В селе Мангут Называевского района появилась новая спортивная площадка. В Одесском районе завершены работы по благоустройству сквера “Центральный” в селе Желанное, благоустроен мемориальный комплекс в селе Благодаровка, а также площадь возле районного Дома культуры», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

В селах Александровка Тевризского района, Усть-Тара Тарского района, селе Царицыно Калачинского района благоустроены территории памятников участникам Великой Отечественной войны.

В Колосовке, селе Паново и Георгиевке благоустроены территории, прилегающие к Центру по работе с детьми и молодежью и Домам культуры.

В Большеречье благоустроена пешеходная зона. В селе Боевом Исилькульского района завершено обустройство сквера. В Калачинске, в Большепесчанке и селе Пристанском появились новые детские площадки.