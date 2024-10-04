Виталий Хоценко: «Инициативы жителей по проекту “Решают люди” реализованы»

«Очередные инициативы наших жителей реализованы. В Москаленском районе завершено два проекта: благоустроена территория культурно-досугового центра “Современник” в райцентре, а в селе Тумановка построена детская площадка. В селе Мангут Называевского района появилась новая спортивная площадка. В Одесском районе завершены работы по благоустройству сквера “Центральный” в селе Желанное, благоустроен мемориальный комплекс в селе Благодаровка, а также площадь возле районного Дома культуры», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.