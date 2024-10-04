В администрации Ростова рассказали, зачем спилили деревья на Пушкинской

Власти Ростова рассказали, зачем спилили деревья на Пушкинской. Об этом сообщили в администрации города 3 октября.
Согласно опубликованной информации, на месте, где убрали деревья планируют построить скейт-парк. Территорию благоустроят, а вместо спиленных деревьев высадят новые.
— В рамках обустройства площадки производятся валка и обрезка деревьев. Работы выполняются на основании разрешительной документации. Спилено 11 деревьев, восемь из которых аварийные, обрезано пять, — рассказали в администрации донской столицы.