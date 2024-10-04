Олбани
+12°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В администрации Ростова рассказали, зачем спилили деревья на Пушкинской

В Ростове-на-Дону рядом с греческим храмом спилили 11 деревьев.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова рассказали, зачем спилили деревья на Пушкинской. Об этом сообщили в администрации города 3 октября.

Согласно опубликованной информации, на месте, где убрали деревья планируют построить скейт-парк. Территорию благоустроят, а вместо спиленных деревьев высадят новые.

— В рамках обустройства площадки производятся валка и обрезка деревьев. Работы выполняются на основании разрешительной документации. Спилено 11 деревьев, восемь из которых аварийные, обрезано пять, — рассказали в администрации донской столицы.

ЖКХ