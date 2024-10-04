«Рациональное питание и питьевой режим». Белорусский врач-терапевт сказал, что нужно делать при простуде

Белорусский врач-терапевт Александр Вербовиков в интервью БелТА рассказал про питьевой режим в самом начале простуды.
Врач акцентировал внимание на том, что профилактические меры при появлении первых простуды — режим труда и отдыха. Он пояснил, что важно понимать, что работу, которая выполняется в течение дня, нельзя будет сделать с той же эффективностью и без последствий для организма.
— Поэтому по возможности — отдыхать, — заметил Вербовиков.
Врач-терапевт подчеркнул, что при первых признаках простуды обязательным является соблюдение питьевого режима: от 1,5 до 2 литров воды, морсов, чая.
— В дни, когда мы чувствуем себя хуже, это превентивные профилактические меры.
Также он добавил, что важным является и рациональное питание, пояснив, что речь идет про содержание белка в потребляемой пище.
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