Девятилетний уфимский мальчик пострадал из-за наезда иномарки

Вчера вечером, 3 октября, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на перекрестке улиц Достоевского и Мажита Гафури. 56-летний мужчина за рулем Renault Logan при повороте наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия ребенок получил травмы, его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.
— По факту ДТП начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.
В ГАИ напомнили, что следует переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, перед этим убедившись в безопасности. Сотрудники дорожной полиции рекомендуют гражданам иметь свотовозвращающие элементы на одежде, которые сделают их заметными на дороге в темное время суток и предоставят возможность водителям вовремя заметить пешеходов на дороге и предпринять меры по предотвращению аварии.
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